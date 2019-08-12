شكرا لقرائتكم طارق يحيى يُجهز تقريرًا عن لاعبى الزمالك للمدير الفنى الجديد... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يستعد طارق يحيى المدير الفنى المؤقت للزمالك لتقديم تقرير شامل بكافة تفاصيل الفترة التى قضاها على رأس القيادة الفنية، من أجل تسليمه للمدير الفنى الأجنبى الجديد الذى سيتولى المهمة عقب مواجهة ديكاداها الصومالى.

ويسجل طارق يحيى فى الوقت الحالى كل كبيرة وصغيرة من الناحية الفنية، وكذلك الحالة الفنية والبدنية لكل لاعب، من أجل تسهيل مهمة المدرب الجديد الذى سيأتى لتولى المهمة.

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ويستعد الزمالك لمواجهة نظيره ديكاداها الصومالى فى ذهاب الدور التمهيدى لدورى أبطال إفريقيا، والتى تم تأجيلها من يوم الأحد الماضى، إلى يوم الجمعة المقبل، نظرًا لتعثر إقامتها على ستاد بتروسبورت أول أيام عيد الأضحى.