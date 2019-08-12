شكرا لقرائتكم الدهشوري حرب: حسن شحاته الأصلح لتدريب المنتخب الوطنى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل رشح اللواء الدهشورى حرب رئيس اتحاد الكرة الأسبق، تولي المدرب الوطنى تدريب المنتخب ، مؤكدا أنه يرى أفضلية كبيرة لوجود حسن شحاته على رأس الجهاز الفني لمنتخب مصر، بدليل أن الفراعنة حققوا معظم إنجازاتهم بقيادة مدربين مصريين.

أوضح حرب لـ"الخليج 365 " أنه يرشح حسن شحاتة أو شوقى غريب أو حلمى طولان لتدريب المنتخب الوطنى فى المرحلة المقبلة خلفا لأجيرى، لأنهم سبق وحققوا إنجازات مع الفراعنة.

تابع أنه لو كان صاحب القرار حاليا، لكان اختار حسن شحاتة مديرا فنيا ومعه شوقى غريب مدربا عاما ردا على من يقول أن شحاتة كبر فى السن، حيث سيكون شحاتة المدير الفنى ومعه مدرب عام ذكى ومخلص هو شوقى غريب.