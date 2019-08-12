شكرا لقرائتكم شكري نجيب "مكمل" في الإسماعيلية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تأكد استمرار شكري نجيب مع الدراويش الموسم المقبل بعدما رفض محمود جابر المدير الفنى فكرة رحيل اللاعب مؤكداً حاجته لجهوده فى الموسم الجديد

وتعاقد الإسماعيلي مع بيكيتى سيلفا من الشعلة السعودي وأحمد مدبولى ومحمود عبد العاطي دونجا من الزمالك بالإضافة لشراء شيلونجو بشكل نهائى فضلا عن التعاقد مع العراقي همام طارق وخليل حجي نيمار وحمدي الزوي ومحمد حمدى زكى وإبراهيم أبو اليزيد .

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وتلقى شكرى نجيب عرضا من المقاولون العرب لضمه فى فترة الانتقالات الصيفية الحالية وتمسك عماد النحاس المدير الفنى المقاولون العرب بضم شكرى نجيب وتقدم بعرض رسمى إلا أن الجهاز الفنى رفض الاستغناء عن اللاعب بعد فشل التعاقد مع مهاجم قوى.

ورحل عن الاسماعيلي كل من محمد عواد للزمالك ومحمود متولي للأهلي وابراهيم عبد الخالق للإنتاج الحربي وطارق طه لبيراميدز .