شكرا لقرائتكم بعد مرورو 45 دقيقة .. تقدم فراعنة اليد أمام المجر بمونديال مقدونيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تقدم منتخب مصر لكرة اليد للناشئيين على نظيره المجرى بنتيجة22/18 بعد مرور 45 دقيقة من عمر اللقاء الذى يجمعهما فى ختام لقاءات مصر بالدور الأول من كأس العالم المقام فى مقدونيا .

وانتهى الشوط الأول بنتيجة 19 /14 لصالح المنتخب المصرى بقيادة مديره الفنى مجدى أبو المجد ، فى شوط شهد تفوق ملحوظ للاعبى مصر منذ انطلاق اللقاء وخاصة الثنائى، حسن قداح و مهاب سعيد.

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ويسعى منتخب ناشئى كرة اليد إلى مواصلة التقدم خلال الدقائق المقبلة والفوز لتحقيق الانتصار الرابع فى المنافسة بعدما فاز أول أمس على كندا 47 /20 ومن قبلها تايوان 36 /25 بعد الخسارة من فرنسا بنتيجة 28 / 24 الاربعاء ولكنه نجح فى الفوز على السويد 32 / 29 فى ضربة البداية .

يقع منتخب ناشئى اليد ضمن المجموعة الثانية التى تضم كلاً من فرنسا والسويد والمجر وكندا وتايوان.

وتضم قائمة منتخب مصر كلاً من اللاعبين عبد الرحمن حميد، ومؤمن حسام، ومازن رضا، وإبراهيم السيد، وعمر عطية، ومهاب سعيد، وسيف هاني، وحسن قداح، وزياد عبدالعال، ومحمد سمير، ويوسف علاء الدين، ويوسف أحمد حسن، وعبد الفتاح علي، وأحمد هشام السيد، وعمر لطفي، وياسر سيف