تعرف على موعد انطلاق الدوري الممتاز "ب"...

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كما حددت اللجنة شهر إبريل 2020 موعدا لإنتهاء المسابقة، وتحديدا قبل بداية شهر رمضان المعظم.
وأعلن اتحاد الكرة زيادة عدد الأندية المشاركة فى دورى الممتاز "ب" الجديد لـ48 فريقا بدلا من 36، بحيث تضم كل مجموعة من المجموعات الثلاث 16 فريقا بدلا من 12، كما كان محددا سابقا.
وفي سياق منفصل أوضح مسئولو اتحاد الكرة ، أن الشكل النهائي لمسابقة دورى القسم الثالث بالموسم الجديد، لن يكتمل فى الوقت الحالي بشكل نهائى لوجود تعديلات ستحدث على بعض المجموعات خلال الفترة القليلة المقبلة.
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