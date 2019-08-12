على معلول يكشف سر عدم الاحتفال بهدفه أمام أطلع برة...

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جدة - عمرو شويل نشر الدولي التونسي علي معلول ظهير أيسر النادي الأهلي صورة عبر حسابه الشخصي على موقع انستجرام لنجله كريم ، قائلاً: "توحشتك روحي". وظهرت علامات الغضب الشديد على علي معلول نجم النادي الأهلي، خلال أحداث مواجهة فريقه لنظيره أطلع برة بطل جنوب السودان، وربط البعض بين حزن معلول ورفض الأهلي للعرض السعودي المغري الذي تلقاه معلول خلال الساعات الأخيرة، وذهب البعض الآخر لنشوب خلاف بينه وبين أحد زملائه في الفريق قبل انطلاق المباراة إلا أن الحقيقة ليست كذلك. Advertisements

نجل علي معلول وسجل علي معلول هدفاً في رباعية النادي الأهلي بشباك فريق اطلع برة بطل السودان في المباراة التي جمعت الفريقين أمس على استاد برج العرب بالأسكندرية في ذهاب الدور التمهيدي لبطولة دوري أبطال أفريقيا. ووفقًا لمصدر مقرب من علي معلول فأن سبب حزنه هو امر شخصي، حيث تعرض أحد أقاربه لوعكة صحية، وهو الأمر الذي أثر عليه بهذا الشكل.

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