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شكرا لقرائتكم رسمياً.. الجونة يخطف صانع ألعاب الأهلي السابق... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ويعتبر انضمام بركات إلى الجونة، بعد ساعات من الإعلان أمس، عن ضم الدولي الأوغندي آلان كيامبادي، لاعب نادي كمبالا سيتي الأوغندي، تفعيلا لاتفاقية التعاون المشترك بين الناديين.
وعاد عمرو بركات، صانع ألعاب الأهلي،بعد انتهاء إعارته إلى فريق الشباب السعودى إلى القلعة الحمراء إلا أنه ظل حبيساً للدكة ليخرج فى الميركاتو الشتوى الماضى على سبيل الإعارة إلى فريق سموحة السكندرى، إلا أنه لم يحظى بفرصة المشاركة أيضاً فلم يلعب سوى 7 مباريات صنع خلالها هدفاً وحيداً ولم يسجل أى أهداف.
عمرو بركات
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