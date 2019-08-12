شكرا لقرائتكم رئيس بعثة منتخب الناشئين بمونديال مقدونيا: مواجهة المجر صعبة للفريقين... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل شدد عبده عبد الوهاب عضو مجلس إدارة اتحاد كرة اليد ورئيس بعثة منتخب الناشئين فى كأس العالم بمقدونيا على صعوبة مواجهة المجر المحدد لها الثانية عشر والنصف ظهر اليوم فى ختام الدور الأول واعتبره أصعب لقاءات المجموعة. وأضاف ورئيس بعثة منتخب الناشئين فى كأس العالم بمقدونيا أن هذا اللقاء صعب على كلا المنتخبين فى ظل رغبة كلا منهما فى تحقيق مركز متقدم لتسهيل مهمة دور ال 16 . و فاز منتخب ناشئين كرة اليد فى الفوز على السويد بنتيجة 32 / 29 فى أولى لقاءاته قبل أن يخسر من فرنسا فى ثان مواجهاته بنتيجة 28 / 24 ، إلا أنه حصل على راحة الخميس قبل أن يهزم تايوان 36 /25 الجمعة ويفوز على كندا 47 /20 السبت. Advertisements وأوصعت القرعة منتخب ناشئى اليد ضمن المجموعة الثانية التى تضم كلاً من فرنسا والسويد والمجر وكندا وتايوان. وتضم قائمة منتخب مصر كلاً من اللاعبين عبدالرحمن حميد، ومؤمن حسام، ومازن رضا، وإبراهيم السيد، وعمر عطية، ومهاب سعيد، وسيف هاني، وحسن قداح، وزياد عبدالعال، ومحمد سمير، ويوسف علاء الدين، ويوسف أحمد حسن، وعبدالفتاح علي، وأحمد هشام السيد، وعمر لطفي، وياسر سيف.

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