رابط مباراة النصر والوحدة بث مباشر دوري أبطال آسيا يلا شوت بلس حصري

يستقبل ملعب آل نهيان بالإمارات موعد مشاهدة مباراة الوحدة والنصر بث مباشر فى السادسة إلا الثلث مساء اليوم الإثنين ضمن منافسات إياب دور الستة عشر لبطولة دوري أبطال آسيا.

كانت مباراة الذهاب قد أقيمت بينهما في السعودية وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، ويحتاج فريق الوحدة لتحقيق التعادل السلبي أو الفوز بأي نتيجة من أجل التأهل للدور ربع النهائي، أما فريق النصر فيخوض اللقاء بهدف تحقيق الفوز على الأقل بهدف نظيف.

ويمكن مشاهدة مباراة الوحدة والنصر بث مباشر على قناتي بي إن سبورت HD1 والكأس على القمر الصناعي المصري نايل سات بتعليق المعلق السوداني المتميز سوار الذهب على الصوتية الأولى، ومشعل الشمري على القناة الصوتية الثانية.

التشكيل المتوقع لمباراة الوحدة والنصر مباشر

من المتوقع أن يخوض فريق النصر السعودي المباراة ضد الوحدة بتشكيل مكون من براد جونز في حراسة المرمى، وفى الدفاع كل من عمر هوساوي وعبد الرحمن العبيد ومايكون وسلطان الغنام.

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فى الوسط كل من عبد الله الخبيري وعبد الرحمن الدوسري وحمد منصور وجوليانو، وفي الهجوم كل من عبد الرزاق حمد الله وفهد الجميعة.

أما فريق الوحدة الإماراتي فمن المتوقع أن يخوض مباراة النصر والوحدة مباشر بتشكيل مكون من محمد الشامسي في حراسة المرمى، وفى الدفاع كل من حمدان الكمالي ووريم تشانج وحسين عباس ومحمد برجش.

في الوسط كل من نيكولاس ميلسي وفواز عاونة وإسماعيل مطر وليوناردو وطحنون الزعابي، وفي الهجوم سباستيان تيجالي، ومن المتوقع أن تكون المباراة غاية في القوة خاصة في ظل رغبة الناديين الكبيرين في التأهل للدور المقبل.

رابط مباراة النصر والوحدة مباشر

سنقوم بإضافة رابط البث قبل بداية المباراة بدقائق فتابعونا في بطولة دوري أبطال آسيا عبر عرب نيوز.