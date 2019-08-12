شكرا لقرائتكم خبر عن تقدم ناشئى اليد على المجر 22 / 18 فى مونديال مقدونيا بعد 45 دقيقة من اللقاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم منتخب ناشئى كرة اليد بقيادة مديره الفنى مجدى أبو المجد على نظيره المجرى بنتيجة 22 / 18 بعد مرور 45 دقيقة من عمر اللقاء، الذى يجمعهما فى ختام لقاءات مصر بالدور الأول من كأس العالم المقام فى مقدونيا.

وانتهى الشوط الأول بنتيجة 19 / 14 لصالح المنتخب المصرى، فى شوط شهد تفوقا ملحوظا للاعبى مصر منذ انطلاق اللقاء خاصة الثنائى حسن قداح ومهاب سعيد.

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ويسعى منتخب ناشئى كرة اليد إلى مواصلة التقدم خلال الدقائق المقبلة والفوز لتحقيق الانتصار الرابع فى المنافسة بعدما فاز أول أمس على كندا 47 /20 ومن قبلها تايوان 36 /25 بعد الخسارة من فرنسا بنتيجة 28 / 24 الأربعاء، لكنه نجح فى الفوز على السويد 32 / 29 فى ضربة البداية.

يقع منتخب ناشئى اليد ضمن المجموعة الثانية التى تضم كلاً من فرنسا والسويد والمجر وكندا وتايوان.

وتضم قائمة منتخب مصر كلاً من اللاعبين عبد الرحمن حميد، ومؤمن حسام، ومازن رضا، وإبراهيم السيد، وعمر عطية، ومهاب سعيد، وسيف هانى، وحسن قداح، وزياد عبد العال، ومحمد سمير، ويوسف علاء الدين، ويوسف أحمد حسن، وعبد الفتاح على، وأحمد هشام السيد، وعمر لطفى، وياسر سيف.