شكرا لقرائتكم خبر عن علي معلول ينشر صورة لنجله كريم ويعلق "توحشتك روحى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر الدولي التونسي علي معلول ظهير أيسر النادي الأهلي صورة عبر حسابه الشخصي على موقع انستجرام لنجله كريم.

وعلق علي معلول على الصورة قائلاً: "توحشتك روحي".

وسجل علي معلول هدفاً في رباعية النادي الأهلي بشباك فريق اطلع برة بطل السودان في المباراة التي جمعت الفريقين أمس على استاد برج العرب بالأسكندرية في ذهاب الدور التمهيدي لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

Advertisements

وظهرت علامات الغضب الشديد على علي معلول نجم النادي الأهلي، خلال أحداث مواجهة فريقه لنظيره أطلع برة بطل جنوب السودان، وربط البعض بين حزن معلول ورفض الأهلي للعرض السعودي المغري الذي تلقاه معلول خلال الساعات الأخيرة، وذهب البعض الآخر لنشوب خلاف بينه وبين أحد زملائه في الفريق قبل انطلاق المباراة إلا أن الحقيقة ليست كذلك.

ووفقًا لمصدر مقرب من علي معلول فأن سبب حزنه هو امر شخصي، حيث تعرض أحد أقاربه لوعكة صحية، وهو الأمر الذي أثر عليه بهذا الشكل.