شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يغلق ملف رحيل شكرى نجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رفض محمود جابر المدير الفنى للإسماعيلى فكرة رحيل لاعبه شكرى نجيب مهاجم الدراويش، مؤكداً حاجته لجهوده فى الموسم الجديد.

وتلقى شكرى نجيب عرضا من المقاولون العرب لضمه فى فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وتمسك عماد النحاس المدير الفنى المقاولون العرب بضم شكرى نجيب وتقدم بعرض رسمى، إلا أن الجهاز الفنى رفض الاستغناء عن اللاعب بعد فشل التعاقد مع مهاجم قوى.

وتعاقد الإسماعيلى مع بيكيتى سيلفا من الشعلة السعودى وأحمد مدبولى ومحمود عبد العاطى دونجا من الزمالك، بالإضافة لشراء شيلونجو بشكل نهائى فضلا عن التعاقد مع العراقى همام طارق وخليل حجى نيمار وحمدى الزوى ومحمد حمدى زكى وإبراهيم أبو اليزيد.

ورحل عن الإسماعيلى كل من محمد عواد للزمالك ومحمود متولى للأهلى، وإبراهيم عبد الخالق للإنتاج الحربى وطارق طه لبيراميدز.