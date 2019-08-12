شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب ناشئى اليد يتقدم على المجر 19 / 14 فى الشوط الأول بالمونديال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم منتخب ناشئى كرة اليد بقيادة مديره الفنى مجدى أبو المجد على نظيره المجرى بنتيجة 19 / 14 فى الشوط الأول الذى انتهى من عمراللقاء الذى يجمعهما فى ختام لقاءات مصر بالدور الأول من كأس العالم المقام فى مقدونيا.

ويسعى منتخب ناشئى كرة اليد إلى مواصلة التقدم فى الشوط الثانى لصناعة فارق الأهداف من أجل تحقيق الانتصار الرابع فى المنافسة بعدما نجح فى الفوز أول أمس على كندا 47 /20 بعدما فاز على تايوان 36 /25، بينما تلقى خسارة من فرنسا بنتيجة 28 / 24 فى ثان لثاءاته بعد النجاح فى تحقيق الفوز على السويد 32 / 29 فى ضربة البداية.

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يقع منتخب ناشئى اليد ضمن المجموعة الثانية التى تضم كلاً من فرنسا والسويد والمجر وكندا وتايوان.

وتضم قائمة منتخب مصر كلاً من اللاعبين عبد الرحمن حميد، ومؤمن حسام، ومازن رضا، وإبراهيم السيد، وعمر عطية، ومهاب سعيد، وسيف هاني، وحسن قداح، وزياد عبدالعال، ومحمد سمير، ويوسف علاء الدين، ويوسف أحمد حسن، وعبد الفتاح علي، وأحمد هشام السيد، وعمر لطفي، وياسر سيف.