شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد أحدث إطلالات محمد صلاح فى عيد الأضحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر الدولى المصرى محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزى ومنتخب الفراعنة صورة جديدة عبر حسابه الشخصى على موقع إنستجرام، فى إطلالة جديدة بعيد الأضحى المبارك.

ويوافق اليوم ذكرى تسجيل محمد صلاح أول أهدافه مع ليفربول فى موسم 2017 تمكن فرارى الفراعنة من تسجيل أول أهدافه بقميص الريدز فى مسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز "البريميرليج".

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وتعادل ليفربول مع واتفورد بنتيجة 3 – 3 فى المباراة التى جمعتهما بملعب "فيكارج رود"، ضمن منافسات الجولة الاولى، حيث تمكن من تسجيل الهدف الثالث فى الدقيقة 57 من عمر المباراة.

يعد محمد صلاح أفضل هداف أفريقى بموسم واحد فى تاريخ الدورى الإنجليزى، بعدما سجل 32 هدفاً، محطماً الرقم القياسى المسجل باسم الإيفوارى ديدييه دروجبا الذى تمكن من تسجيل 29 هدفاً مع تشيلسى فى موسم 2009 – 2010، وهو أفضل هداف مصرى فى تاريخ الدورى الإنجليزى برصيد 34 هدفاً، بعدما نجح الموسم الماضى فى تحطيم رقم مواطنه أحمد حسام ميدو الذى سجل 22 هدفاً مع توتنهام وميدلزبره ووستهام يونايتد وويجان خلال الفترة بين عامى 2004 و2010.