شكرا لقرائتكم خبر عن بعد مرور 18 دقيقة.. تقدم ناشئى اليد 13 / 9 على المجر فى مونديال مقدونيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم منتخب ناشئى كرة اليد بقيادة مديره الفنى مجدى أبو المجد، على نظيره المجر بنتيجة 13 / 9 بعد مرور 18 دقيقة من عمر اللقاء، الذى يجمعهما فى ختام لقاءات مصر بالدور الأول من كأس العالم المقام فى مقدونيا.

ويسعى منتخب ناشئى كرة اليد إلى مواصلة التقدم خلال الدقائق المقبلة والفوز لتحقيق الانتصار الرابع فى المنافسة بعدما فاز أول أمس على كندا 47 /20 ومن قبلها تايوان 36 /25 بعد الخسارة من فرنسا بنتيجة 28 / 24 ولكنه نجح فى الفوز على السويد 32 / 29 فى ضربة البداية.

Advertisements

يقع منتخب ناشئى اليد ضمن المجموعة الثانية التى تضم كلاً من فرنسا والسويد والمجر وكندا وتايوان.

وتضم قائمة منتخب مصر كلاً من اللاعبين عبد الرحمن حميد، ومؤمن حسام، ومازن رضا، وإبراهيم السيد، وعمر عطية، ومهاب سعيد، وسيف هاني، وحسن قداح، وزياد عبدالعال، ومحمد سمير، ويوسف علاء الدين، ويوسف أحمد حسن، وعبد الفتاح على، وأحمد هشام السيد، وعمر لطفى، وياسر سيف.