حارس الأهلى ينتظر المساواة مع لاعبى الزمالك.. اعرف التفاصيل عبر سوبر كورة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينتظر محمد الشناوى حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى تعديل عقده فى الفترة المقبلة أسوة بلاعبى الزمالك طارق حامد ومحمود علاء الذين رفضوا العديد من العروض الخارجية وقٌدروا ماليا من جانب الإدارة البيضاء.
وفضل الشناوى البقاء فى الأهلى وعدم الرحيل رغم العديد من العروض التى تلقاها خلال الفترة الماضية من أندية عملاقة، الأمر الذى جعل اللاعب ينتظر التقدير المناسب من مسئولى القلعة الحمراء بشأن ترضيته ماليا.
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