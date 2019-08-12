شكرا لقرائتكم خبر عن رسمياً.. الأهلى يوافق على بيع عمرو بركات للجونة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن نادى الجونة تعاقده مع عمرو بركات رسميا اليوم الاثنين، على سبيل البيع النهائى بعد مفاوضات ناجحة مع النادى الأهلى.

ويأتى انضمام بركات إلى الجونة، عقب الإعلان أمس، عن ضم الدولى الأوغندى آلان كيامبادى، لاعب نادى كمبالا سيتى الأوغندى، تفعيلا لاتفاقية التعاون المشترك بين الناديين.

Advertisements

وعاد عمرو بركات، صانع ألعاب الأهلى، بعد انتهاء إعارته إلى فريق الشباب السعودى إلى القلعة الحمراء إلا أنه ظل حبيساً للدكة ليخرج فى الميركاتو الشتوى الماضى على سبيل الإعارة إلى فريق سموحة السكندرى، إلا أنه لم يحظى بفرصة المشاركة أيضاً فلم يلعب سوى 7 مباريات صنع خلالها هدفاً وحيداً ولم يسجل أى أهداف.