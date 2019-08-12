شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز الاسماعيلى لـ "اللاعبين": "مفيش حد هيمشى تانى" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
عقد الجهاز الفنى للنادى الاسماعيلى بقيادة محمود جابر اجتماعاً مع لاعبيه أخبرهم خلاله بصعوبة التفريط فى أى لاعب فى الفترة المقبلة مؤكداً أن باب الرحيل تم إغلاقه بالضبة والمفتاح
وشدد الجهاز الفنى للدراويش فى حديثه مع اللاعبين أنه ليس هناك نية للتفريط فى خدمات أى لاعب من الحاليين إلا بشرط عدم حاجة النادى لجهوده ووجود بديل كفء فى مركزه .
ورحل عن الاسماعيلي كل من محمد عواد للزمالك ومحمود متولي للأهلي وابراهيم عبد الخالق للإنتاج الحربي وطارق طه لبيراميدز .
وتعاقد الإسماعيلي مع بيكيتى سيلفا من الشعلة السعودي وأحمد مدبولى ومحمود عبد العاطي دونجا من الزمالك بالإضافة لشراء شيلونجو بشكل نهائى فضلا عن التعاقد مع العراقي همام طارق وخليل حجي نيمار وحمدي الزوي ومحمد حمدى زكى وإبراهيم أبو اليزيد .
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