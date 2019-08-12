تقارير: اجتماع "ليفربول" قد يحسم مصير نيمار

محمد اسماعيل - القاهرة - رفض خوسيه ماريا بارتوميو رئيس نادي برشلونة الإسباني السفر إلى العاصمة الفرنسية باريس، من أجل مناقشة قضية انتقال البرازيلي نيمار نجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي إلى صفوف فريقه، مفضلًا مناقشة الأمر مع القطري ناصر الخليفي رئيس نادي العاصمة الفرنسي في الأيام المقبلة.

وتبعًا لصحيفة "آس" الإسبانية، فإن بارتوميو يفضل الاجتماع مع مسؤولي باريس سان جيرمان خلال اجتماع رابطة الأندية الأوروبية، الذي تحتضنه مدينة ليفربول الإنجليزية، يومي 15 و16 من شهر أغسطس الجاري.

وأضافت الصحيفة الإسبانية أن المفاوضات المرتقبة تحمل العديد من الاحتمالات، حيث لا يبدو برشلونة جاهزًا لدفع مبلغ ضخم مقابل شراء نيمار نهائيًا، ويبدو خيار مبادلته بلاعبين من نجوم الفريق متاحًا، وكذلك خيار الإعارة لموسم وحيد مع أحقية الشراء.

وكان نيمار قد انتقل من صفوف برشلونة إلى باريس سان جيرمان في صفقة تاريخية عام 2017، بعدما دفع الأخير 222 مليون يورو، قيمة الشرط الجزائي في تعاقده مع النادي الكتالوني، ليصبح أغلى لاعب في تاريخ كرة القدم منذ ذلك الحين.