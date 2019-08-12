رسميا.. الجونة يضم لاعبًا سادسًا من النادي الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- مراسل الخليج 365:

أعلن نادي الجونة ضم عمرو بركات، لاعب الأهلي، بشكل نهائي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

كان بركات قد انضم إلى صفوف الأهلي مطلع موسم 2016 /2017 قادمًا من ليرس البلجيكي.

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وخرج صاحب الـ27 عاما على سبيل الإعارة إلى صفوف الشباب السعودي ثم إلى سموحة ومنها إلى الجونة قبل انضمامه نهائيًا إلى صفوف الأخير خلال الميركاتو الجاري.

وكان نادي الجونة قد أعلن، أمس الأحد، ضم الدولي الأوغندي آلان كيامبادي، لاعب نادي كمبالا سيتي الأوغندي، تفعيلا لاتفاقية التعاون المشترك بين الناديين.

جدير بالذكر أن عمرو بركات سادس لاعب ينضم من الأهلي إلى الجونة بعد رحيل محمد نجيب (صفقة انتقال حر) وعمر رضوان إلى جانب تجديد إعارة الثلاثي أكرم توفيق، أحمد ياسر ريان ومحمود الجزار لمدة موسم.