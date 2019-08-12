محمد اسماعيل - القاهرة - زوار الخليج 365 الكرام، نقدم لكم تغطية مباشرة لمباراة مصر والمجر، في الجولة الأخيرة بدور المجموعات لكأس العالم الناشئين.
وتتصارع منتخبات السويد، والمجر، وفرنسا، ومصر، على الترتيب، على صدارة المجموعة، حيث جمع كل منتخب من المنتخبات الأربعة 6 نقاط.
ويلتقي منتخب السويد وفرنسا في نفس الجولة الساعة 2:30 مساء اليوم، فيما فاز منتخب الصين تايبيه (تايوان) على نظيره الكندي 33-17 في مباراة تحصيل حاصل.
وأنهى المنتخب المصري الشوط الأول متقدما بفارق 5 نقاط بنتيجة 19-14.
كانت هذه تفاصيل خبر مباشر.. مصر 24 - 21 المجر.. مونديال اليد للناشئين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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