مباشر.. مصر 24 - 21 المجر.. مونديال اليد للناشئين

محمد اسماعيل - القاهرة - زوار الخليج 365 الكرام، نقدم لكم تغطية مباشرة لمباراة مصر والمجر، في الجولة الأخيرة بدور المجموعات لكأس العالم الناشئين.

وتتصارع منتخبات السويد، والمجر، وفرنسا، ومصر، على الترتيب، على صدارة المجموعة، حيث جمع كل منتخب من المنتخبات الأربعة 6 نقاط.

ويلتقي منتخب السويد وفرنسا في نفس الجولة الساعة 2:30 مساء اليوم، فيما فاز منتخب الصين تايبيه (تايوان) على نظيره الكندي 33-17 في مباراة تحصيل حاصل.

وأنهى المنتخب المصري الشوط الأول متقدما بفارق 5 نقاط بنتيجة 19-14.