لماذا تركض هكذا؟.. الكشف عن كواليس جديدة لصورة صلاح مع الطفل لويس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أيمن جيلبرتو:

كشف الطفل لويس فاولر، صاحب الـ11 عاما، كواليس جديدة بشأن الصورة التي جمعته مع محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، والتي كانت مثار اهتمام جميع وسائل الإعلام العالمية في الساعات الماضية.

كانت صورة لطفل أنفه مُلطخٌ بالدماع مع محمد صلاح، قد أثارت جدلا في مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب الإشارة، لأن صلاح كان يؤازر الطفل بعد تعرضه للاعتداء من قبل بعض مشجعي مانشستر سيتي، والذي تبين بعد ذلك أن الأمر غير صحيح.

وتناولت الصحف العالمية، لفتة طيبة قام بها "ملك مصر" تجاه طفل سقط أرضًا بعد الاصطدام بأحد الأعمدة أثناء محاولته اللحاق بسيارة صلاح من أجل تحيته والتقاط صورة معه.

وقام محمد صلاح بالتوقف من أجل الاطمئنان على الطفل وشقيقه، والتقط معهما صورة تذكارية، تناقلتها جميع الصحف العالمية، وسط إشادات بالتصرف النبيل لمحمد صلاح تجاه الطفلين، خاصة بعد رسالة الشكر التي نشرها زوج والدة الطفل.

صحيفة "ليفربول إيكو" تناولت تصريحات الطفل وشقيقه في حضور زوج والدتهما لأحد البرامج التلفزيونية والكشف عن كواليس جديدة تخص الصورة الأشهر في مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الماضية.

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كان لويس وشقيقه إيزاك ينتظران خارج ملعب التدريب الخاص بنادي ليفربول "ميلوود"، أملا في مشاهدة لاعبي ليفربول أثناء مغادرتهم لمران السبت الماضي، وإلقاء نظرة على "أبطالهم".

وأثناء خروج صلاح، ركض لويس خلف السيارة أملا في اللحاق به والحصول على تحية من "ملك مصر"، لكن انتهى به الأمر بالسقوط أرضًا فاقدًا الوعي بسبب الاصطدام بأحد الأعمدة.

ووفقا لما جاء في الصحيفة، فإن صلاح قام بالتوجه لمكان قريب من منزل الطفل لكي يطمئن عليه.

وقال لويس في حديثه لبرنامج تلفزيوني: "كانت الدماء تُلطخ أنفي، أحدهم قام باصطحابي لحديقة المنزل، رأيت سيارة صلاح من منزلنا، لم أكن في كامل اتزاني بعد، لذلك لم أكن مدركا ما يحدث، لكن صلاح خرج من سيارته والتقط صورة معي".

وأكمل لويس تصريحاته متحدثا عن رد فعل محمد صلاح، عندما شاهد إصابته بالأنف قائلًا: لقد قال لي صلاح لماذا قمت بالركض هكذا؟.