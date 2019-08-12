تقرير: هل يدخل صلاح نادي "المائة" بقميص ليفربول هذا الموسم؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

في الثاني عشر من أغسطس عام 2017 شارك محمد صلاح في أولى مبارياته بقميص ليفربول بالدوري الإنجليزي، ووضع بصمته في تعادل فريقه أمام واتفورد بثلاثية لكل منهما؛ حيث سجل هدفًا وصنع آخر، وخلال منافسات الموسم الماضي كان صلاح على الموعد وشارك في فوز الريدز برباعية نظيفة على وست هام في مباراته الافتتاحية ببريميرليج.

هدف صلاح في مرمى واتفورد

أما في الموسم الحالي وعلى الرغم من انطلاق منافسات الدوري الإنجليزي مبكرًا (التاسع من أغسطس) فإن صلاح لم ينسَ هوايته المفضلة في التسجيل في المباريات الافتتاحية لفريقه، وشارك في فوز ليفربول على نورويتش سيتي برباعية مقابل هدف حيث سجل هدفًا وصنع آخر.

72 هدفًا سجلها محمد صلاح بقميص فريقه في مختلف البطولات، منذ أن وطِئت قدماه ملعب الأنفليد مطلع موسم 2017 /2018، ليصبح الفرعون المصري على أعتاب نادي المائة.

شارك الدولي المصري في 106 مباريات رفقة الريدز حتى الآن، حصد خلالها العديد من الجوائز والألقاب الفردية، كان أبرزها أفضل لاعب أفريقي، أفضل لاعب في إنجلترا، أفضل لاعب في ليفربول إلى جانب هداف بريميرليج (الموسم الأول 32 هدفًا، وفي الموسم الثاني تقاسم الجائزة مع زميله السنغالي ساديو ماني والجابوني بيير إيمريك أوباميانج لاعب أرسنال برصيد 22 هدفًا لكل منهم).

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هدف صلاح في مرمى نورويتش

وبالنظر إلى المعدل التهديفي لصلاح نجد أن لاعب المنتخب الوطني بإمكانه تسجيل 30 هدفًا أو أكثر خلال الموسم الواحد.

في موسمه الأول بآنفليد سجل "مو" 44 هدفًا خلال مشاركته في 36 مباراة بالدوري الإنجليزي، مباراة بكأس الاتحاد و 15 مباراة أخرى بدوري أبطال أوروبا (منهم مباراتين بالتصفيات).

في موسمه الثاني مع ليفربول، سجل الدولي المصري 27 هدفًا خلال مشاركته في 38 مباراة بالدوري الإنجليزي، مباراة بكأس الاتحاد، مباراة بكأس الرابطة و12 مباراة بدوري أبطال أوروبا.

هل يدخل صلاح نادي المائة؟

"مو" بإمكانه الالتحاق بقائمة عظماء ليفربول، إذا ما استطاع دخول نادي المائة، فاللاعب المصري سيشارك في أكثر من بطولة هذا الموسم سواء كانت محلية (الدوري- كأس الاتحاد- وكأس الرابطة)، أوروبية (دوري أبطال أوروبا) وعالمية (كأس العالم للأندية) مما يتيح له فرصة أكبر في هز شباك المنافسين.