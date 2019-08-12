منتخب ناشئين اليد يتقدم على المجر في الشوط الأول

انتهت الأن أحداث الشوط الأول من مباراة منتخبنا الوطنى المصرى للناشئين لكرة اليد ومنتخب المجر بتقدم منتخبنا بنتيجة 19 – 14. وذلك فى إطار مباريات الجولة الخامسة بالمجموعة الثانية فى ختام مباريات الدور التمهيدى لبطولة العالم فى نسختها الثامنة للناشئين لكرة اليد والتى تستضيفها مقدونيا فى الفترة من 6 الى 18 اغسطس. الفترة من 6 الى 18 اغسطس. منتخب مصر صوب على مرمى المجر ٢٥ تصويبة أحرز ١٩ بنسبه ٧٦٪، وحصل منتخب مصر على رميه ٧ أمتار أحرزها بنسبه ١٠٠٪. أهداف منتخب مصر جائت عن طريق أحمد هشام ٥ أهداف من ٥ تصويبه بنسبه ١٠٠٪ ٥ تصويبه بنسبه ١٠٠٪ حسن وليد. ٤ اهداف من.٦ تصويبه بنسبه ٦٧٪ Advertisements ياسر محمد ٤ اهداف من ٥ تصويبه بنسبه ٨٠٪ مهاب محمد. ١ هداف من. ١ تصويبه. بنسبه ١٠٠٪ سيف هانى ١ هداف من ٢ تصويبه بنسبه ٥٠٪ عمر صادق ١ هدف من ٢ تصويبه بنسبه ٥٠٪ مازن رضا ١ هداف من. ١ تصويبه بنسبه ١٠٠٪ ابراهيم السيد ٢ هداف من.٣ تصويبه بنسبه ٦٧٪

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