لجنة المسابقات تعلن موعد انطلاق دوري القسم الثاني

قررت لجنة مسابقات القسم الثاني باتحاد الكرة برئاسة خالد كامل، إقامة المسابقة خلالشهر أكتوبر المقبل، على أن تنتهي في أبريل.
والجدير بالذكر أن اتحاد الكرة قرر إقامة الدوري من 3 مجموعات تضم كلًا منها 16 فريقًا بدلًا من 12.
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