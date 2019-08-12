الأهلي يجهز وليد سليمان للمشاركة أمام بيراميدز في الكأس

يسعى الأهلي لتجهيز وليد سليمان صانع ألعاب الفريق لخوض لقاء بيراميدز المقرر السبت المقبل في دور الستة عشر ببطولة كأس مصر. وغاب وليد سليمان عن مباراة الأهلي واطلع بره بطل جنوب السودان أمس الأحد التي انتهت بفوز الأهلي برباعية نظيفة في ذهاب الدور التمهيدي بمنافسات دوري أبطال أفريقيا. في ذهاب الدور التمهيدي بمنافسات دوري أبطال أفريقيا. وكان وليد سليمان قد اشتكى من إجهاد عضلي خلال الفترة الأخيرة منعته من المشاركة في مباريات الأهلي .

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