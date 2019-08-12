رسميًا.. عمرو بركات في الجونة

أعلن نادي الجونة تعاقده مع عمرو بركات رسميا اليوم، الاثنين، على سبيل البيع النهائي بعد

مفاوضات ناجحة مع النادي الأهلي.

ويأتي انضمام بركات إلى الجونة،

عقب الإعلان أمس، عن ضم الدولي الأوغندي آلان كيامبادي، لاعب نادي كمبالا سيتي الأوغندي، تفعيلا لاتفاقية التعاون المشترك بين الناديين.