أعلن نادي الجونة تعاقده مع عمرو بركات رسميا اليوم، الاثنين، على سبيل البيع النهائي بعدمفاوضات ناجحة مع النادي الأهلي.
ويأتي انضمام بركات إلى الجونة،عقب الإعلان أمس، عن ضم الدولي الأوغندي آلان كيامبادي، لاعب نادي كمبالا سيتي الأوغندي، تفعيلا لاتفاقية التعاون المشترك بين الناديين.
كانت هذه تفاصيل خبر رسميًا.. عمرو بركات في الجونة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.