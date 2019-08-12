موعد مباراة النصر والوحدة اليوم في دوري أبطال آسيا

تتجه أنظار عشاق كرة القدم العربية إلى ملعب استاد آل نهيان بنادي الوحدة مساء اليوم من أجل مشاهدة مباراة النصر السعودي والوحدة الإماراتي في إطار مواجهات إياب دور الـ 16 من دوري أبطال آسيا لكرة القدم .

موعد مباراة النصر والوحدة اليوم ..

ستقام مباراة النصر ضد الوحدة في تمام الساعة الـ 5:40 مساءً بتوقيت مصر ، الـ 6:40 مساءً بتوقيت السعودية ، الـ 7:40 مساءً بتوقيت الإمارات .

القنوات الناقلة لمباراة النصر والوحدة اليوم ..

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ستذاع مباراة النصر ضد الوحدة عبر قناتي beIN SPORTS HD 1 بصوت المعلق الرياضي سوار الذهب و الكأس 3 HD بصوت المعلق الرياضي مشعل الشمري .

نتيجة مباراة الذهاب بين النصر والوحدة ..

يذكر أن مباراة الذهاب بين الفريقين انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق على ملعب استاد الملك فهد الدولي في السعودية .