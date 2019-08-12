منتخب ناشئات الطائرة يفوز وديًا على بلغاريا

حقق منتخب مصر للكرة الطائرة للناشئات تحت 18 عاما فوزا مهما على نظيره البلغارى رابع أوروبا بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد وديا ، فى المباراة التى جمعت المنتخبين وانتهت فى ساعة متأخرة من مساء أمس الأحد فى إطار معسكر الإعداد الخارجى الذى يقيمه المنتخب فى بلغاريا خلال الفترة من 8 وحتى 18 أغسطس الجاري.

ويخوض منتخبنا معسكر بلغاريا إستعدادا لبطولة العالم التي تستضيفها القاهرة سبتمبر المقبل على ملعبي صالة ( 2 ) بمجمع الصالات المغطاة بهيئة ستاد القاهرة الدولي وصالة هيئة قناة السويس بالإسماعيلية، ويؤدى المنتخب تدريبات خفيفة اليوم الاثنين على أن يلعب المنتخب لقاءه الثانى مع نظيره البلغارى غد الثلاثاء .

ويحرص الاتحاد المصري للكرة الطائرة برئاسة أحمد عبد الدايم على دعم المنتخب القومي للناشئات تحت 18 عاما من أجل تجهيزه وإعداده على أفضل ما يكون لبطولة العالم بالقاهرة سبتمبر 2019 من خلال توفير المعسكرات الخارجية الناجحة ومنها معسكر روسيا ، ثم معسكر بلغاريا الذى يقيمه المنتخب حاليا.

ويخوض منتخبنا خلال معسكر بلغاريا مباريات قوية مع منتخب بلغاريا الأساسي تحت 18 عاما ، وقد حقق المنتخب المصري للناشئات فوز كبيرا وغاليا علي منتخب بلغاريا رابع أوروبا الذى يعد من أقوي منتخبات أوروبا بالفوز 3 /1 في مباراة قوية من جانب الفريقين ، تغلب فيها المنتخب

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المصري على منافسه بفضل خبرة وقوة عناصر الفريق.

وظهرت لاعبات المنتخب المصري بمستوى كبير ومتميز بقيادة البرازيلي ماركو أنطونيو والمصري عماد نوار وسيد طه، وبذلك اطمأن البرازيلي علي لاعبات المنتخب في إطار الإستقرار علي العناصر الأساسية لخوض مباريات كأس العالم .

يعد هذا المنتخب هو مستقبل الكرة الطائرة المصرية للسيدات فى السنوات المقبلة، حيث مثل المنتخب المصري في المباراة والمعسكر اللاعبات ، آية النادي ، سابين عابد ، فريدة الحناوي ، ساندي خالد ، مريم ثابت ، لوجين ياسر ، نور إيهاب ، مي محمود ، سلمي صالح ، ندي وليد ، سلمي يوسف ، لانا الصباغ ، سما عماد ، فرح العايدي ، فريدة سعدة.

وضم الجهاز الفني البرازيلي ماركو أنطونيو مديرا فنيا ، وعماد نوار مدربا عاما ، وسيد طه مدربا ، وياسمين عبد الرؤوف إخصائية العلاج الطبيعى .