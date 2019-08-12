فيريرا يستقبل أحمد وأمير مرتضى لبدء مفاوضات العودة للزمالك

حرص البرتغالي فيريرا المدير الفني الأسبق للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، ونجله على استقبال الثنائي أمير مرتضي منصور، المشرف العام على قطاع الكرة بالنادي، وشقيقه أحمد عضو مجلس الإدارة السابق خلال تواجدهما بالبرتغالي للتفاوض معه على العودة لتدريب الفريق خلال الموسم الكروي الجديد . العام على قطاع الكرة بالنادي، وشقيقه أحمد عضو مجلس الإدارة السابق خلال تواجدهما بالبرتغالي للتفاوض معه على العودة لتدريب الفريق خلال الموسم الكروي الجديد . ورحب البرتغالي فيريرا بكل من أمير وأحمد مرتضى ، واستقبالهم بنوع من الترحاب والود الشديد .

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