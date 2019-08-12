المنتخب الأوليمبي يلغي المعسكر الخارجي في سبتمبر

يدرس الجهاز الفني للمنتخب الأوليمبي بقيادة شوقي غريب، التراجع عن إقامة معسكر الفراعنة في سبتمبر المقبل خارج مصر. ويمثل ضيق الوقت بعد عيد الأضحى المبارك أزمة أمام استخراج تأشيرات السفر للخارج خلال الشهر الجاري لإقامة معسكر خارجي يبدأ مع مطلع ااشهر المقبل، ما دفع الجهاز الفني للمنتخب الى التفكير في إقامة المعسكر داخل مصر. الجاري لإقامة معسكر خارجي يبدأ مع مطلع ااشهر المقبل، ما دفع الجهاز الفني للمنتخب الى التفكير في إقامة المعسكر داخل مصر.

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