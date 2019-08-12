اتحاد الكرة يرفض الغاء تقنية الحكم الإضافي الموسم المقبل

رفض مسؤولو اتحاد الكرة، الغاء تقنية الحكم الاضافي في الموسم الجديد للدوري الممتاز 2019/2020. اكد مسؤولو الجبلاية، ان تقنية الحكم الاضافي مستمرة في الموسم المقيل، خاضة مع صعوبة تطبيق تقنية الفيديو لارتفاع التكلفة المالية. التكلفة المالية. الجدير بالشكر ان اتحاد الكرة اعلن تعيين الحكم الدولي سمير محمود عثمان رئيسا للجنة الحكام خلفا لعصام عبد الفتاح.

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