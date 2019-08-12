رياضة | ناشئات الطائرة تفوز على بلغاريا وديا استعدادا للمونديال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ناشئات الطائرة تفوز على بلغاريا وديا استعدادا للمونديال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حقق منتخبنا الوطنى للكرة الطائرة للناشئات تحت 18 عاما فوزا مهما على نظيره البلغارى رابع أوروبا بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد وديا ، فى المباراة التى جمعت المنتخبين وإنتهت فى ساعة متأخرة من مساء أمس الأحد فى إطار معسكر الإعداد الخارجى الذى يقيمه المنتخب فى بلغاريا خلال الفترة من 8 وحتى 18 أغسطس الجارى ، إستعدادا لبطولة العالم التى تستضيفها القاهرة سبتمبرالمقبل على ملعبى صالة ( 2 ) بمجمع الصالات المغطاة بهيئة ستاد القاهرة الدولى ، وصالة هيئة قناة السويس بالإسماعيلية ، ويؤدى المنتخب تدريبات خفيفة اليوم الأثنين على أن يلعب المنتخب لقاءه الثانى مع نظيره البلغارى غد الثلاثاء .

يحرص الإتحاد المصري للكرة الطائرة برئاسة أحمد عبد الدايم علي دعم المنتخب القومي للناشئات تحت 18 عاما من أجل تجهيزه وإعداده على أفضل ما يكون لبطولة العالم بالقاهرة سبتمبر 2019 من خلال توفير المعسكرات الخارجية الناجحة ومنها معسكر روسيا ، ثم معسكر بلغاريا الذى يقيمه المنتخب حاليا ، ويخوض فيه مباريات قوية مع منتخب بلغاريا الأساسي تحت 18 عاما ، وقد حقق المنتخب المصري للناشئات فوز كبيرا وغاليا علي منتخب بلغاريا رابع أوروبا الذى يعد من أقوي منتخبات أوروبا بالفوز 3 /1 في مباراة قوية من جانب الفريقين ، تغلب فيها المنتخب المصري على منافسه بفضل خبرة وقوة عناصر الفريق ، وظهرت لاعبات المنتخب المصري بمستوي كبير ومتميز بقيادة البرازيلي ماركو أنطونيو . والمصري عماد نوار وسيد طه ، وبذلك اطمئن البرازيلي علي لاعبات المنتخب في إطار الإستقرار علي العناصر الأساسية لخوض مباريات كأس العالم .