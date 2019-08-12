رياضة | المقاصة يعود للتدريبات استعدادا للزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المقاصة يعود للتدريبات استعدادا للزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي مصر المقاصة بقيادة أحمد حسام ميدو المدير الفني، تدريباته اليوم استعدادا لمواجهة الزمالك، بكأس مصر.

ويعود الفريق الفيومي بعد حصوله على إجازة لمدة ثلاثة أيام وعيد الأضحى المبارك، عقب الهزيمة التي تلقاها الفريق أمام الرجاء المطروحي بثلاثية، وديا.

ويلتقي مصر المقاصة الزمالك، مساء يوم 28 أغسطس الجاري، ضمن منافسات دور الثمانية لبطولة كأس مصر.