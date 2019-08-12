رياضة | نجيب في المجر اليوم استعدادا لبطولة العالم للباراكانوي والكياك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نجيب في المجر اليوم استعدادا لبطولة العالم للباراكانوي والكياك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يغادر القاهرة اليوم الاثنين متجها الى المجر لاعب منتخب مصر للباراكانوى والكياك احمد نجيب متجها إلى المجر وبرفقته المدرب محمد جودة . وينتظم احمد نجيب فى معسكر تدريبي بالمجر الذى ينظمه الاتحاد الدولى للكانوى والكياك وذلك استعدادا لبطولة العالم . ويشارك احمد نجيب فى المعسكر وبطولة العالم بدعوة خاصة من الاتحاد الدولى للعبة الذى يتحمل كافة نفقات الاقامة للاعب بينما يتحمل الاتحاد المصرى تكلفة تذاكر الطيران فقط .

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