رياضة | الملعب المحايد "وش السعد" لاتحاد جدة أمام الأندية الإيرانية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الملعب المحايد "وش السعد" لاتحاد جدة أمام الأندية الإيرانية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة السعودي اليوم الاثنين مباراة قوية حينما يخرج لمواجهة فريق نادي ذوب آهن أصفهان الإيراني في إياب الدور ثمن النهائي لبطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم والتي تجمع الفريقين على أرضية ملعب إستاد نادي العربي في العاصمة القطرية الدوحة.

جماهير الإتحاد متفائلة باللعب على ملاعب محايدة في دوري أبطال آسيا حيث تمكن العميد من تحقيق الفوز في لقاء الذهاب الذي جمع الفريقين الأسبوع الماضي في الإمارات بهدفين مقابل هدف واحد ليضع قدماً في الدور ربع النهائي من البطولة.

وتاريخياً لا يعرف فريق نادي الإتحاد الخسارة حينما يواجه أندية إيران على ملاعب محايدة خاصةً بعد أن تم إعتماد قانون خوض المباريات التي تجمع أندية المملكة العربية السعودية والأندية الإيرانية في دوري الأبطال على ملاعب محايدة بداية من نسخة عام 2016.

وسبق وأن واجه فريق نادي إتحاد جدة أندية إيرانية على ملعب محايد في ثلاث مناسبات بقطر ودولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان وتمكن العميد من تحقيق الفوز في المباريات الثلاثة التي جاءت على النحو التالي :-

1- الاتحاد وسباهان أصفهان

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أولى المباريات التي جمعت الاتحاد بأندية إيرانية على ملاعب محايدة كانت ضد فريق نادي سباهان أصفهان لحساب دور المجموعات من بطولة 2016 وأقيمت المباراة على أرضية ملعب حمد بن جاسم بنادي السد ونجح العميد في تحقيق الفوز برباعية نظيفة.

وفي لقاء الإياب عاد الاتحاديون ونجحوا في تحقيق الفوز بهدفين مقابل لا شيء في المباراة التي استضافها ملعب إستاد مجمع السلطان قابوس الرياضي في مدينة بوشر العمانية.

2- الاتحاد وذوب آهن أصفهان

ثالث المباريات التي ضرب فيها الاتحاد فرق إيران على الملاعب المحايدة كانت الأسبوع الماضي حينما عاد في النتيجة من التأخر بهدف لفوز بهدفين على ذوب آهن أصفهان على ملعب إستاد آل مكتوم بنادي النصر.

ويبقى السؤال الأبرز هل ينجح الاتحاد في تحقيق فوزه الرابع توالياً على الأندية الإيرانية في الملاعب المحايدة أم سيتأثر بجغرافيا المكان؟