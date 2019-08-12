رياضة | نادال يتوج بلقب كأس روجرز بعد الفوز على مدفيديف

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نادال يتوج بلقب كأس روجرز بعد الفوز على مدفيديف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

توج الإسباني رافائيل نادال بلقب بطولة مونتريال الكندية لتنس الأساتذة، ذات الـ1000 نقطة (كأس روجرز)، بعد تفوقه في النهائي على الروسي دانييل مدفيديف بمجموعتين نظيفتين.

واحتاج نادال المصنف الثاني عالميا لساعة و11 دقيقة لحسم المباراة لصالحه بمجموعتين دون رد، بواقع: 6-3 و6-0.

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ويعد هذا اللقب هو الخامس، والثاني على التوالي، في مسيرة نادال في البطولة الكندية ليفض الشراكة مع الصربي نوفاك دجوكوفيتش الذي فاز بآخر لقب في 2016 على حساب الياباني كي نيشيكوري.

كما رفع "الماتادور" محصلته الإجمالية من بطولات الماسترز إلى 35 لقبا، ليبتعد بفارق لقبين أمام دجوكوفيتش و7 عن السويسري روجر فيدرر.

وهذا اللقب هو الثالث لنادال بعد بطولتي رولان جاروس وروما للأساتذة.