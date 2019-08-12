رياضة | خيانة جديدة لـ"ميسي".. نيمار في تورينو برفقة رونالدو (فيديو)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خيانة جديدة لـ"ميسي".. نيمار في تورينو برفقة رونالدو (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتشر مقطع فيديو غريب وطريف للنجمين البرتغالي كريستيانو رونالدو والبرازيلي نيمار، وهما يلتقيان وجها لوجه على حلبة ملاكمة، وذلك ضمن حملة ترويج لشركة اتصالات برتغالية.

ويظهر رونالدو ونيمار، في مقطع فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، وهما يرتديان قفازات الملاكمة وواقي الأسنان، ويقفان على الحلبة مع الحكم قبل أن يبدأ النزال بينهما.

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وتم تصوير الإعلان لصالح الشركة البرتغالية في مدينة تورينو الإيطالية حيث يقيم نجم يوفنتوس رونالدو (34 عاما).

وارتبط اسم نيمار نجم باريس سان جيرمان بالانتقال إلى برشلونة أو ريال مدريد الإسبانيين في فترة الانتقالات الصيفية الحالية، أو ربما الرحيل إلى يوفنتوس الإيطالي.

ي1كر أن نيمار تربطه علاقة قوية للغاية بالنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي والذي ظل منافسا قويا وخصما عنيدا لرونالدو في الليجا الإسبانية قبل أن يرحل الأخير إلى الدوري الإيطالي.