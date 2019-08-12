أتلتيك بيلباو يمدد عقد نجمه 9 سنوات

أعلن نادي أتلتيك بيلباو الإسباني تمديد عقد نجم هجومه إينياكي وليامز حتى 30 يونيو/ حزيران 2028، مع رفع قيمة الشرط الجزائي لفسخ العقد إلى 135 مليون يورو.

وأوضح النادي أن وليامز وقع العقد الذي جرى الاتفاق على بنوده قبل أسبوع واحد، ومن المقرر أن يعقد مؤتمرا صحفيا اليوم الإثنين.

وكان وليامز "25 عاما" المولود في بيلباو لأب غاني وأم ليبيرية، قد انضم إلى قطاع الفئات السنية بنادي بيلباو في 2012 ثم انتقل لفترة قصيرة إلى فريق الدرجة الثالثة باسكوينا.

وسجل وليامز مشاركته الأولى ضمن الفريق الأول لأتلتيك بيلباو في يناير/ كانون ثان 2015، وقد خاض إجمالي 240 مباراة رسمية سجل خلالها 49 هدفا.