الكشف عن راتب بيريسيتش وموعد انضمامه لتدريبات البايرن

بات نادي بايرن ميونخ الألماني على مشارف الإعلان عن صفقة جديدة، بعد فشل تعاقده مع ليروي ساني، جناح مانشستر سيتي الإنجليزي، لإصابة الأخير بقطع في الرباط الصليبي للركبة.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "tz" الألمانية، فإن الكرواتي إيفان بيريسيتش، لاعب إنتر ميلان الإيطالي، بصدد التوقيع على عقود انتقاله للنادي البافاري، حيث من المنتظر خضوعه للفحوصات الطبية هذا الأسبوع.

وكشفت الصحيفة عن الراتب الذي سيحصل عليه الدولي الكرواتي في بايرن، حيث سيتقاضى 5 ملايين يورو سنويا، فور انضمامه للنادي على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد.

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واتفق البايرن على ضم صاحب الـ30 عامًا مقابل 4.5 مليون يورو، مع وضع بند خيار الشراء في نهاية الموسم مقابل 20 مليون يورو.

ومن المتوقع أن ينخرط لاعب بوروسيا دورتموند الأسبق في تدريبات الفريق البافاري الأربعاء المقبل، ليبدأ رحلته داخل ملعب أليانز أرينا بعد مواجهة إنيرجي كوتبوس، اليوم الإثنين، في الدور الأول من كأس ألمانيا.

يذكر أن بايرن ميونخ سيفتتح مشواره في البوندسليجا، الجمعة المقبل، بمواجهة ضد هيرتا برلين في الجولة الافتتاحية للمسابقة.