ريبيري مطلوب في الدوري الإيطالي

لم يحدد الفرنسي فرانك ريبيري، وجهته المقبلة، بعد رحيله رسميًا عن صفوف بايرن ميونخ الألماني.

وغادر ريبيري الفريق البافاري، بعد نهاية عقده الموسم الماضي، ليصبح لاعبًا حرًا يحق له الانتقال لأي نادٍ.

وذكر موقع "كالتشيو ميركاتو"، أن فيورنتينا مهتم بالتعاقد مع ريبيري البالغ من العمر 36 عامًا، موضحًا أن الصفقة صعبة للغاية، في ظل وجود منافسة مع فيردر بريمن وشالكه، المهتمان بضم اللاعب.

وكانت تقارير صحفية أشارت إلى أن هناك بعض الأندية الأخرى التي ترغب في ضم ريبيري، مثل آيندهوفن الهولندي، لوكوموتيف الروسي، بجانب بعض الأندية العربية من قطر والسعودية.