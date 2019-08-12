شكرا لقرائتكم تايم سبورت تبث مباراة مصر والمجر في مونديال اليد بمقدونيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تبث قناة "تايم سبورت" لقاء مصر والمجر فى كأس العالم لناشى كرة اليد بمقدونيا والمحدد له الثانية عشرة والنصف ظهر اليوم الاثنين فى ختام الدور الأول حصريا. ويقع منتخب ناشئى اليد ضمن المجموعة الثانية التى تضم كلاً من فرنسا والسويد والمجر وكندا وتايوان. وتضم قائمة منتخب مصر كلاً من اللاعبين عبدالرحمن حميد، ومؤمن حسام، ومازن رضا، وإبراهيم السيد، وعمر عطية، ومهاب سعيد، وسيف هاني، وحسن قداح، وزياد عبدالعال، ومحمد سمير، ويوسف علاء الدين، ويوسف أحمد حسن، وعبدالفتاح علي، وأحمد هشام السيد، وعمر لطفي، وياسر سيف. Advertisements وحصلت قناة تايم سبورت على حقوق بث مباريات كأس العالم لناشئى اليد، حيث نقلت لقاء مصر والسويد على الهواء مباشرة فى نفس التوقيت الثلاثاء، والذى نجحت مصر فى الفوز به بنتيجة 32 / 29 قبل أن تبث لقاء مصر و فرنسا الأربعاء و الذى شهد خسارة أحفاد الفراعنة 28 / 24 و من بعده مباراة مصر وتايوان والذى شهد فوز أحفاد الفراعنة 36 /25 ثم كندا و التى نجحت مصر فى الفوز به 47 /20 .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تايم سبورت تبث مباراة مصر والمجر في مونديال اليد بمقدونيا... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.