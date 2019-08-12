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شكرا لقرائتكم جماهير الأهلي لـ معلول: اضحك الصورة تطلع حلوة.. حزن اللاعب يثير تساؤلات... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأكد المقربون من علي معلول أن سبب حزنه هو امر شخصي، حيث تعرض أحد أقاربه لوعكة صحية، وهو الأمر الذي أثر عليه بهذا الشكل، فلم يرغب اللاعب بالإحتفال بشكل مبالغ فيه نظراً لتأثره بالأمر.
وربط البعض بين حزن معلول ورفض الأهلي للعرض السعودي المغري الذي تلقاه الدولي التونسي خلال الساعات الأخيرة، وذهب البعض الآخر لنشوب خلاف بينه وبين أحد زملائه في الفريق قبل انطلاق المباراة إلا أن الحقيقة ليست كذلك.
فى الوقت الذي أكد مسئولو الأهلى أنه تم اسدال الستار وبشكل نهائي على ملف رحيل علي معلول، رغم تلقيه العديد من العروض المغرية بسبب الحاجة الماسة لخدماته خلال الموسم المقبل، سواء فى مشوار الفريق للحفاظ على بطولة الدوري العام أو على المستوى القاري واستعادة بطولة دورى أبطال افريقيا.
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