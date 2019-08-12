شكرا لقرائتكم أخر كلام .. الحكم الإضافي مستمر فى الدورى الموسم الجديد... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف مسئولو اتحاد الكرة، عن أن تقنية الحكم الإضافى مستمرة في الموسم المقبل، خاصة مع صعوبة تطبيق تقنية الفيديو لارتفاع التكلفة المالية ، و رفض اتحاد الكرة بالاتفاق مع لجنة الحكام الجديدة، الغاء خاصية الحكم الإضافي في الموسم الجديد للدوري الممتاز 2019/2020. وكان اتحاد الكرة أعلن مؤخراتعيين الحكم الدولي سمير محمود عثمان رئيسا للجنة الحكام خلفا لعصام عبد الفتاح. Advertisements كما أوضح مسئولو اتحاد الكرة المصري، أن الشكل النهائي لمسابقة دورى القسم الثالث بالموسم الجديد، لن يكتمل فى الوقت الحالي بشكل نهائى لوجود تعديلات ستحدث على بعض المجموعات خلال الفترة القليلة المقبلة.

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