شكرا لقرائتكم تعرف على برنامج فراعنة اليد بمقدونيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
و يتضمن برنامج منتخب ناشئين كرة اليد اليوم ، تناول الإفطار فى التاسعة والنصف صباحا على ان يعقبه محاضرة فى العاشرة والنصف قبل التوجه إلى ، صالة اللقاء ، ثم تناول الغداء فى الثالثة عصرا عقب انتهاء المباراة ، على ان يتم تناول العشاء فى التاسعة مساءا ومن بعده الخلود إلى النوم فى الحادية عشر والنصف عقب الاجتماع المسائى.
ويقع منتخب ناشئى اليد ضمن المجموعة الثانية التى تضم كلاً من فرنسا والسويد والمجر وكندا وتايوان.
وتضم قائمة منتخب مصر كلاً من اللاعبين عبدالرحمن حميد، ومؤمن حسام، ومازن رضا، وإبراهيم السيد، وعمر عطية، ومهاب سعيد، وسيف هاني، وحسن قداح، وزياد عبدالعال، ومحمد سمير، ويوسف علاء الدين، ويوسف أحمد حسن، وعبدالفتاح علي، وأحمد هشام السيد، وعمر لطفي، وياسر سيف.
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