شكرا لقرائتكم الإسماعيلى يصارع دجلة لخطف مهاجم الأهلي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وتعاقد الإسماعيلي مع بيكيتى سيلفا من الشعلة السعودي وأحمد مدبولى ومحمود عبد العاطي دونجا من الزمالك بالإضافة لشراء شيلونجو بشكل نهائى فضلا عن التعاقد مع العراقي همام طارق وخليل حجي نيمار وحمدي الزوي ومحمد حمدى زكى وإبراهيم أبو اليزيد .
ويبحث الاسماعيلى عن تدعيم خط هجومه بمهاجم قوى يعيد الفاعلية الهجومية للدراويش فى الموسم الجديد مما دفعه للتفكير فى ضم محمد شريف الذى تلقى عرضاً من ناديه القديم دجلة للعودة إليه فى الموسم الجديد ومازال اللاعب لم يحسم موقفه حتى الان .
ورحل عن الاسماعيلي كل من محمد عواد للزمالك ومحمود متولي للأهلي وابراهيم عبد الخالق للإنتاج الحربي وطارق طه لبيراميدز .
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