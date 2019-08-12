شكرا لقرائتكم الإسماعيلي يعلنها صراحة: إغلاق باب الرحيل نهائيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اجتمع الجهاز الفنى للنادى الاسماعيلى بقيادة محمود جابر مع لاعبيه وأخبرهم خلاله بصعوبة التفريط فى أى لاعب فى الفترة المقبلة مؤكداً أن باب الرحيل تم إغلاقه بالضبة والمفتاح

وأكد الجهاز الفنى للدراويش فى حديثه مع اللاعبين أنه ليس هناك نية للتفريط فى خدمات أى لاعب من الحاليين إلا بشرط عدم حاجة النادى لجهوده ووجود بديل كفء فى مركزه .

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ورحل بالفعل عن الاسماعيلي كل من محمد عواد للزمالك ومحمود متولي للأهلي وابراهيم عبد الخالق للإنتاج الحربي وطارق طه لبيراميدز .

فيما تعاقد الإسماعيلي مع بيكيتى سيلفا من الشعلة السعودي وأحمد مدبولى ومحمود عبد العاطي دونجا من الزمالك بالإضافة لشراء شيلونجو بشكل نهائى فضلا عن التعاقد مع العراقي همام طارق وخليل حجي نيمار وحمدي الزوي ومحمد حمدى زكى وإبراهيم أبو اليزيد