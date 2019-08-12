شكرا لقرائتكم الأهلي يختم شباك اطلع بره ويقترب من التأهل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - وضع الأهلي المصري قدما في دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم، بعدما حقق فوزا سهلا بأربعة أهداف على فريق اطلع بره بطل جنوب السودان يوم الأحد في ذهاب الدور التمهيدي للمسابقة القارية.

وافتتح التونسي علي معلول التسجيل للأهلي، صاحب الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بالبطولة برصيد ثمانية ألقاب، في الدقيقة 17 من ركلة جزاء، فيما تكفل المهاجم المغربي وليد أزارو بتسجيل الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 32 و48.

واختتم البديل أحمد الشيخ مهرجان الأهداف، بتسجيله الهدف الرابع للأهلي في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.

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من جانبه، سقط النجم الساحلي التونسي في فخ الخسارة 1 - 2 أمام مضيفه هافيا كوناكري الغيني. وتقدم الفريق التونسي، المتوج باللقب عام 2007، عن طريق لاعبه كريم العريبي مبكرا في الدقيقة الثانية، لكن الفريق المضيف أدرك التعادل سريعا في الدقيقة 11، قبل أن يحرز هدف الفوز القاتل في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.

واقتنص الهلال السوداني تعادلا إيجابيا بطعم الفوز 1 - 1 من مضيفه رايون سبور الرواندي. وبادر رايون سبور بالتسجيل عبر لاعبه سابرونغ مايكل في الدقيقة 19، قبل أن يدرك نزار حامد التعادل للهلال في الدقيقة 25.

وبات يكفي الهلال، الذي صعد لنهائي البطولة عامي 1987 و1992، التعادل السلبي في لقاء العودة الذي سيقام بملعبه بعد أسبوعين من أجل الإطاحة بمنافسه الرواندي.