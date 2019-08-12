موعد مباريات اليوم الإثنين 12 أغسطس وأبرزها الوحدة الإماراتي ضد النصر

تُقام في عدة بطولات متنوعة عدد من مباريات اليوم وإن كان لا توجد لقاءات كروية سوف تشهدها البطولات الأوروبية الشهيرة لهذا اليوم، إلا أن العرب على موعد وخاصة السعوديين والإماراتيين مع لقاء قوي في دور 16 لبطولة دوري أبطال آسيا، ألا وهو لقاء الوحدة الإماراتي ضد النصر السعودي والذي سوف ينطلق اليوم باستاد آل نهيان بأبو ظبي، ويحظى اللقاء باهتمام ومتابعة كبيرة خاصة بعد نهاية لقاء الذهاب في الرياض بالتعادل الإيجابي بهدف لكلاً منهما وهو ما يضع ضغوطًا على الفريقين وخاصة النصر.

موعد مباريات اليوم الإثنين 12 أغسطس

تنطلق المباراة المرتقبة بين الوحدة الإماراتي والنصر السعودي في تمام الساعة السادسة إلى ثلث بتوقيت القاهرة، السادسة وأربعون دقيقة بتوقيت المملكة العربية السعودية، ويتم بثها بشكل مباشر على قناة بن سبورت إتش دي 1 وكذلك على قناة الكاس إتش دي 3 ويعلق عليها المعلقان سوار الذهب ومشعل الشمري، في ذات البطولة تُقام مواجهة أخرى إيرانية سعودية بين ذوب أصفهان وإتحاد جدة وهي لا تقل أهمية عن سابقتها، خاصة أنها انتهت أيضًا بنتيجة متقاربة وهي هدفين مقابل هدف للفريق السعودي.

وتنطلق تلك المواجهة الثانية من إيران في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت مصر العاشرة بتوقيت المملكة، ويتم نقلها كذلك على ذات القناتين بينما يعلق عليها حسن العيدروس ومحمد السعدي، تأتي باقي مباريات اليوم في دوريات البرتغال وهولندا وروسيا وكذلك الدرجة الثانية في إنجلترا والبرازيل وهي لا تظى بمتابعة جيدة من جمهور الوطن العربي.