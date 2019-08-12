شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا فعل ناشئو اليد قبل مواجهة المجر فى مونديال مقدونيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يلتقى منتخب ناشئين كرة اليد مواليد 2000 بقيادة مديره الفنى مجدى أبو المجد نظيره المجرى فى الثانية عشرة والنصف ظهر اليوم، فى ختام لقاءاته بالدور الأول من كأس العالم المقام فى مقدونيا. ونجح منتخب ناشئى كرة اليد فى الفوز على السويد بنتيجة 32 / 29 فى أولى لقاءاته، قبل أن يخسر من فرنسا فى ثان مواجهاته بنتيجة 28 / 24، إلا أنه حصل على راحة الخميس قبل أن يهزم تايوان 36 / 25 الجمعة ويفوز على كندا 47 /20 السبت الماضى. Advertisements ويقع منتخب ناشئى اليد ضمن المجموعة الثانية التى تضم كلاً من فرنسا والسويد والمجر وكندا وتايوان. وتضم قائمة منتخب مصر كلاً من اللاعبين عبدالرحمن حميد، ومؤمن حسام، ومازن رضا، وإبراهيم السيد، وعمر عطية، ومهاب سعيد، وسيف هاني، وحسن قداح، وزياد عبدالعال، ومحمد سمير، ويوسف علاء الدين، ويوسف أحمد حسن، وعبدالفتاح علي، وأحمد هشام السيد، وعمر لطفي، وياسر سيف.

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